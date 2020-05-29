В Клинцовском районе на два дня закроют переезд

29 Май 2020 2020-05-29T14:11:22+03:00

1 и 2 июня будут ремонтировать пути у станции Туросна

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В Клинцовском районе на два дня закроют железнодорожный переезд у станции Туросна. Это связано с плановым ремонтом, сообщают в Службе корпоративных коммуникация брянского филиала МЖД.

Работы пройдут с восьми часов утра 1 июня до полуночи 2 июня. На это время железнодорожный переезд 184-й километр будет закрыт для машин.

Водителей просят это учесть при планировании поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU