На трассе под Брянском иномарка сбила 11-летнего мальчика

29 Май 2020 2020-05-29T10:05:05+03:00

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На трассе под Брянском водитель "Деу Матиз" сбил 11-летнего мальчика. Появились официальные подробности автоаварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов дня в четверг, 28 мая, на 110-м километре дороги Орел - Смоленск в Брянском районе.

31-летний автомобилист ехал со стороны Брянска в сторону Караева. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

У ребенка диагностировали "ушиб мозга и субарахноидальное кровоизлияние". Пострадавшего госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU