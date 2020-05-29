Предполагаемому виновнику ДТП на Речной в Брянске 1 июня вынесут приговор

29 Май 2020 2020-05-29T09:54:18+03:00

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Предполагаемому виновнику ДТП на улице Речной в Брянске в понедельник, 1 июня, вынесут приговор. 19-летнего Вадима Воронцова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Обвинение попросило для него 6,5 лет колонии. Максимальное наказание по статье - семь лет лишения свободы.

Напомним, страшная авария 7 октября прошлого года унесла жизни молодой женщины и двух ее маленьких детей. Вадим Воронцов на "Ниссан Теана" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Део Матиз", в котором ехала женщина. Мать и двухлетняя дочка погибли на месте аварии, четырехлетний мальчик умер в больнице.

Водитель "Ниссана" получил тяжелые травмы. После ареста он находился в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU