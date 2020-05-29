Брянские следователи выясняют причины гибели 13-летнего подростка

29 Май 2020 2020-05-29T09:16:12+03:00

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Брянские следователи завели уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка. Об этом рассказали "Комсомольской правде" в Брянске в пресс-службе регионального СУ СКР.

- В ходе расследования следователями будут изучены условия жизни несовершеннолетнего, установлены причины его гибели и другие обстоятельства произошедшего, - говорит старший помощник руководителя СУ СКР по взаимодействию со СМИ майор юстиции Александр Афонин.

Напомним, тело подростка нашли в сарае одного из частных домов в поселке Чайковичи в четверг, 28 мая. Ребенок учился в местной школе №21.

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ИСТОЧНИК KP.RU