Лидера брянских коммунистов Андрея Архицкого на месяц лишили голоса
Решение приняли на заседании облдумы 28 мая
Фото: vk.com, Константин Павлов.
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Лидера брянских коммунистов Андрея Архицкого на месяц лишили голоса. Такое решение приняли депутаты голосованием на заседании Брянской областной Думы в четверг, 28 мая.
- Сначала председатель облдумы Владимир Попков вынес руководителю фракции КПРФ предупреждение, - пишут депутат Константин Павлов. - В конце заседания руководитель фракции "Единая Россия" Виталий Беляй предложил лишить Андрея Георгиевича голоса на месяц. Депутаты-единороссы послушно проголосовали.
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ИСТОЧНИК KP.RU