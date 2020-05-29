29 Май 2020 2020-05-29T09:02:57+03:00

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Лидера брянских коммунистов Андрея Архицкого на месяц лишили голоса. Такое решение приняли депутаты голосованием на заседании Брянской областной Думы в четверг, 28 мая.

- Сначала председатель облдумы Владимир Попков вынес руководителю фракции КПРФ предупреждение, - пишут депутат Константин Павлов. - В конце заседания руководитель фракции "Единая Россия" Виталий Беляй предложил лишить Андрея Георгиевича голоса на месяц. Депутаты-единороссы послушно проголосовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU