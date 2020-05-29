2020-05-29T08:35:29+03:00
Экономика

В Брянской области с 1 июля введут налог для самозанятых

Наш регион присоединится к эксперименту
Марина АНТОНОВА
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Налог составит 4% от доходов.Налог составит 4% от доходов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области с 1 июля введут налог для самозанятых. Те, кто работает только на себя и при этом не платят налоги, смогут платить налог на профессиональный доход. И получать все социальные гарантии от государства.

Брянские депутаты поддержали проект закона «О введении в действие специального налогового режима на территории Брянской области» на очередном заседании облдумы 28 мая.

Специальный налоговый режим предполагает упрощенную процедуру регистрации и отсутствие отчетности, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы. Он позволяет получать легальный доход, например, от подработок.

Режим смогут применять налогоплательщики, с определенными видами деятельности и ограниченной суммой дохода. Самозанятые граждане смогут платить 4% налогов от доходов, ИП - 6%.

Эксперимент с налогами для самозанятых начался в нашей стране с 1 января прошлого года. На данный момент он действует в 20 регионах России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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