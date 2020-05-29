В Брянской области с 1 июля введут налог для самозанятых
В Брянской области с 1 июля введут налог для самозанятых. Те, кто работает только на себя и при этом не платят налоги, смогут платить налог на профессиональный доход. И получать все социальные гарантии от государства.
Брянские депутаты поддержали проект закона «О введении в действие специального налогового режима на территории Брянской области» на очередном заседании облдумы 28 мая.
Специальный налоговый режим предполагает упрощенную процедуру регистрации и отсутствие отчетности, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы. Он позволяет получать легальный доход, например, от подработок.
Режим смогут применять налогоплательщики, с определенными видами деятельности и ограниченной суммой дохода. Самозанятые граждане смогут платить 4% налогов от доходов, ИП - 6%.
Эксперимент с налогами для самозанятых начался в нашей стране с 1 января прошлого года. На данный момент он действует в 20 регионах России.
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ИСТОЧНИК KP.RU