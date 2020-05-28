2020-05-28T19:14:32+03:00
Общество

В Брянске в новый детский сад на работу примут 85 человек

Дошкольное учреждение рассчитано на 270 мест
Татьяна Александрова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске в застраиваемом микрорайоне возводят детский сад на 270 мест. Он расположен в непосредственной близости от новой школы, которую планируют открыть летом.

На объекте уже полностью готова коробка здания, подведены коммуникации и инженерные сети, идет оштукатуривание. Во дворе сделана вертикальная планировка. Параллельно приступили к комплектации штата — на работу планируют принять 85 человек.

Новый детский сад будет введен в эксплуатацию в течение года. Кроме этого, в 2020 году в Брянске приступят к строительству двух ясельных пристроек на 55 мест каждая и еще одному детскому саду на 270 мест, рассказали в пресс-службе мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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