Новая брянская школа готова почти на 80 процентов
В Брянске на территории бывшего аэропорта продолжается строительство современной школы на 1225 мест. Сейчас ведется благоустройство школьного двора. На территории в 6 тысяч квадратных метров разместят зоны отдыха, пешеходные дорожки, зеленые зоны. В настоящее время рабочие расстилают 3 тысячи квадратных метров газонов.
Около школы появится стадион, беговые дорожки, футбольное, волейбольное и гандбольное поля, две воркаут-площадки, зона для прыжков. Спортивные площадки оборудуют современным резиновым покрытием.
Подходят к завершению внутренние работы. Для каждого школьного этажа подобрано свое стилистическое и цветовое решение. После сдачи объекта школьников встретят просторные холлы, светлые кабинеты, а также коридоры шириной в 6 метров. Планируется, что новое учебное заведение будет сдано в эксплуатацию к концу июня, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU