2020-05-28T19:09:35+03:00
Общество

Новая брянская школа готова почти на 80 процентов

Ежедневно на объекте работают по 250 человек
Татьяна Александрова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на территории бывшего аэропорта продолжается строительство современной школы на 1225 мест. Сейчас ведется благоустройство школьного двора. На территории в 6 тысяч квадратных метров разместят зоны отдыха, пешеходные дорожки, зеленые зоны. В настоящее время рабочие расстилают 3 тысячи квадратных метров газонов.

Около школы появится стадион, беговые дорожки, футбольное, волейбольное и гандбольное поля, две воркаут-площадки, зона для прыжков. Спортивные площадки оборудуют современным резиновым покрытием.

Подходят к завершению внутренние работы. Для каждого школьного этажа подобрано свое стилистическое и цветовое решение. После сдачи объекта школьников встретят просторные холлы, светлые кабинеты, а также коридоры шириной в 6 метров. Планируется, что новое учебное заведение будет сдано в эксплуатацию к концу июня, рассказали в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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