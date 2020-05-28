Брянские животноводы направили за рубеж более 500 тонн мяса и молока

28 Май 2020 2020-05-28T18:15:43+03:00

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В Брянской области в течение двух недель сертифицировали для отправки зарубежным потребителям 507 тонн товаров. Продукция брянских животноводов пользуется спросом в разных странах. Так, в Сербию направили 233,6 тонны белковой кормовой смеси, в Польшу экспортировали 143 тонны технического жира. 40 с половиной тонн говядины послали в Саудовскую Аравию, 39 тонн мяса птицы – в Монголию. Кроме этого, более 50 тонн брянской молочной продукции получили украинские потребители.

В целом с начала года госветнадзор выдал сертификаты на более чем 4 700 тонн экспортной продукции брянских производителей. Эта цифра значительно выше аналогичных показателей 2019 года, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

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ИСТОЧНИК KP.RU