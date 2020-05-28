В Клинцах отремонтировали освещение на улице Кирова после обращения к Путину
Во втором по величине городе Брянской области Клинцы отремонтировали освещение на улице Кирова только после обращения к президенту. До этого несколько лет денег на замену провода не находилось.
Сергей Шарап, который живет на улице, не раз писал обращения в городскую администрацию и просил починить фонарь хотя бы около его дома. Но ответ был всегда один: провод сгнил, на новый денег нет.
Летом прошлого года мужчина отправил СМС-сообщение на прямую линию с Владимиром Путиным. После этого дело сдвинулось с мертвой точки. Ремонт запланировали на второе полугодие 2020 года.
- Но все решилось намного быстрее, - говорят в пресс-службе брянского филиала ОНФ. - Уже в апреле уличный фонарь загорелся не только возле дома Сергея Шарапа, светло стало на всей улице Кирова.
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ИСТОЧНИК KP.RU