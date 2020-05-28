На ферме в Брянской области корова родила тройню
В Брянской области на ферме Старая Романовка корова родила сразу трех телят.
Событие стало настоящей сенсацией: обычно у коров рождаются по одному теленку, даже двойни бывают редко, а тройни и вовсе появляются у одной из семи тысяч матерей, сообщили в пресс-службе агрохолдинга, где случилось событие.
Роды прошли в естественной среде на пастбище. И мать, и телята чувствуют себя хорошо.
Счастливый отец сенсационной тройни заслуженный бык-производитель Старой Романовки получил премиальное сено.
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ИСТОЧНИК KP.RU