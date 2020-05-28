2020-05-28T17:13:50+03:00
Общество

На ферме в Брянской области корова родила тройню

Подобное случается раз на семь тысяч случаев
Максим Рябцев
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Роды прошли в естественной среде на пастбище.Роды прошли в естественной среде на пастбище.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянской области на ферме Старая Романовка корова родила сразу трех телят.

Событие стало настоящей сенсацией: обычно у коров рождаются по одному теленку, даже двойни бывают редко, а тройни и вовсе появляются у одной из семи тысяч матерей, сообщили в пресс-службе агрохолдинга, где случилось событие.

Роды прошли в естественной среде на пастбище. И мать, и телята чувствуют себя хорошо.

Счастливый отец сенсационной тройни заслуженный бык-производитель Старой Романовки получил премиальное сено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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