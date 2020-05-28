Брянские полицейские изъяли 160 литров самогона

28 Май 2020 2020-05-28T17:07:18+03:00

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В Брянской области в течение пяти дней проходила профилактическая акция «Самогон». Сотрудники полиции обошли свыше 900 мест возможной торговли самопальным алкоголем. Было обнаружено 208 точек, изъято более 160 литров самогона и 355 литров браги. Также у подпольных предпринимателей забрали четыре самогонных аппарата.

Теперь нарушителям грозит уголовная статья за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Наказанием может стать штраф от 50 до 80 тысяч рублей или год исправительных работ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU