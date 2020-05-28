2020-05-28T14:19:55+03:00
Общество

В Брянске за смерть пешехода будут судить 55-летнего таксиста

По версии следствия, автомобилист превысил допустимую скорость
Мария Дедкова
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Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске будут судить предполагаемого виновника ДТП на улице Калинина. 55-летний водитель такси сбил пешехода.

Все случилось 9 марта. По версии следствия, таксист сильно превысил допустимую скорость и сбил человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

От полученных травм пешеход скончался.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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