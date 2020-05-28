Брянский заповедник начнет работать 1 июня

28 Май 2020 2020-05-28T14:03:14+03:00

По всем открытым к посещению тропам до конца июня заказ экскурсий невозможен. Фото: заповедник "Брянский лес"

Жителям области разрешили приезжать на прогулки на центральную усадьбу, проходить по экологическим тропам

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Брянский заповедник распахнет свои двери для посетителей 1 июня. Жителям области разрешили приезжать на прогулки на центральную усадьбу, проходить самостоятельно по экологическим тропам, посещать визит-центр и сувенирную лавку.

Все тропы, находящиеся на территории заповедника, по-прежнему будут закрыты для посещения, сообщили в пресс-службе "Брянского леса". О том, когда будет возможность посетить их, пообещали сообщить дополнительно.

По всем открытым к посещению тропам до конца июня заказ экскурсий невозможен.

Размещение во всех гостевых номерах заповедника с ограничениями по количеству посетителей, одномоментно находящихся в гостевых номерах, начнется во второй половине июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU