Брянский заповедник начнет работать 1 июня
Брянский заповедник распахнет свои двери для посетителей 1 июня. Жителям области разрешили приезжать на прогулки на центральную усадьбу, проходить самостоятельно по экологическим тропам, посещать визит-центр и сувенирную лавку.
Все тропы, находящиеся на территории заповедника, по-прежнему будут закрыты для посещения, сообщили в пресс-службе "Брянского леса". О том, когда будет возможность посетить их, пообещали сообщить дополнительно.
По всем открытым к посещению тропам до конца июня заказ экскурсий невозможен.
Размещение во всех гостевых номерах заповедника с ограничениями по количеству посетителей, одномоментно находящихся в гостевых номерах, начнется во второй половине июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU