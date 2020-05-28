2020-05-28T13:40:35+03:00
Общество

Губернатор Александр Богомаз рассказал о сроках снятия ограничительных мер

Пока конкретных дат нет
Мария Дедкова
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На заседании облдумы губернатор Брянской области Александр Богомаз ответил на вопрос о сроках снятия ограничений. По словам главы региона, область начнет возвращаться к привычному укладу жизни как только позволит эпидемиологическая ситуация. Пока конкретных дат нет.

Коэффициент распространения коронавируса должен быть стабильно меньше единицы. При этом необходимо учитывать мнение санитарного врача.

Напомним, что по данным оперативного штаба на 28 мая в Брянской области COVID-19 выявили у 3363 человек. За сутки это число увеличилось на 109 пациентов. Полностью вылечились 1893 жителя. За сутки из больниц выписали 109 человек. Коэффициент распространения коронавируса на 28 мая равен 0,94.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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