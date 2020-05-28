Брянским медикам обещают выплатить все деньги к пятнице
Брянским медикам обещают выплатить все положенные за работу с коронавирусными пациентами деньги к пятнице, 29 мая. Все средства, в том числе и из федерального бюджета, поступили в регион.
В середине мая врачи и медсестры из нескольких районов Брянской области начали жаловаться, что не получили заработанных денег. Прокуратура организовала проверку всех этих сообщений.
- Где-то сотрудники остались без выплат из-за недосмотра руководителей больниц, - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе ведомства. - Некоторые сотрудники сами не поняли, за что им положены выплаты, а за что нет. Например, они переводили больного в апреле, а диагноз этому пациенту поставили только в мае. Значит, начисления должны пройти в мае.
Со всеми случаями удалось разобраться. Директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков, что все деньги придут на счета медиков к пятнице, 29 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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