2020-05-28T14:26:04+03:00
Общество

Брянским медикам обещают выплатить все деньги к пятнице

Прокуратура завершает свою проверку
Марина АНТОНОВА
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Брянским медикам обещают выплатить все положенные за работу с коронавирусными пациентами деньги к пятнице, 29 мая. Все средства, в том числе и из федерального бюджета, поступили в регион.

В середине мая врачи и медсестры из нескольких районов Брянской области начали жаловаться, что не получили заработанных денег. Прокуратура организовала проверку всех этих сообщений.

- Где-то сотрудники остались без выплат из-за недосмотра руководителей больниц, - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе ведомства. - Некоторые сотрудники сами не поняли, за что им положены выплаты, а за что нет. Например, они переводили больного в апреле, а диагноз этому пациенту поставили только в мае. Значит, начисления должны пройти в мае.

Со всеми случаями удалось разобраться. Директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков, что все деньги придут на счета медиков к пятнице, 29 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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