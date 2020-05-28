Богатый урожай-с семенами от ЛДПР!

28 Май 2020 2020-05-28T12:16:49+03:00

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Традиционная акция ЛДПР «Время сеять добро», проводимая ежегодно весной на Брянщине региональным отделением ЛДПР,не сбавляет оборотов. Она стартовала 14 мая и проходит под эгидой депутата Госдумы Бориса Пайкина и лидера фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина. Нынешней весной жителям Брянской области будут безвозмездно переданы 10 000 комплектов семян. Состав комплекта сформирован, исходя из пожеланий дачников,в него вошли такие востребованные семена, как свекла, лук батун, морковь, укроп, редис и петрушка.

Фото: ЛДПР.

Активисты ЛДПР посещают садоводческие общества в Брянске и всех районах области. Состав наборов подобран так, что культуры из него можно сеять вплоть по июнь, или сохранить их на будущий год. Так, огородники из Стародуба являются постоянными участниками акции. В этом году они уже собрали урожай редиски из семян, полученных прошлой весной, и с гордостью поделились своей радостью.

«Акция «Время сеять добро» нужна людям, и они её высоко ценят, - говорит Сергей Антошин. – Дачники и огородники отмечают качество наших семян и присылают нам фотографии впечатляющего урожая, выращенного из полученных в предыдущие годы наборов. Как и раннее, этой весной мы охватим акцией все районы Брянщины. Информацию о месте и времени выдачи семян уточняйте в районных отделениях ЛДПР».

И это не единственная этой весной акция, которую проводит Брянское областное отделение ЛДПР в майские дни. Волонтеры продолжают доставлять продуктовые наборы семьям и пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Причем, в преддверии Международного дня защиты детей региональное отделение значительно усиливает эту активность:закуплены дополнительные продукты, уже формируются и развозятся продуктовые наборы от ЛДПР многодетным семьям.

Фото: ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU