В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T11:45:03+03:00

На 28 мая он составляет 0,94

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В Брянской области 28 мая вновь снизился коэффициент распространение коронавируса. По последним данным, он составляет 0,94.

Коэффициент распространения инфекции ниже единицы уже четвертый день подряд. Несмотря на это, в оперативном штабе не спешат принимать ответственные решение по снятию режима самоизоляции. Очередное заседание оперштаба прошло 27 мая. И на нем вновь ничего не решили.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Брянской области до 31 мая. Осталось до нее немного. Поэтому раньше официально мы из самоизоляции не выйдем.

Многие брянцы уже вышли на работу, несмотря на действующие запреты.

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ИСТОЧНИК KP.RU