В брянском филиале "Газпром межрегионгаз" сменился руководитель

28 Май 2020 2020-05-28T11:39:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В "Газпром межрегионгаз Брянск" с 28 мая приступил к работе новый руководитель. Филиал компании возглавил Вячеслав Дембицкий.

До этого Вячеслав Викторович занимал пост заместителя директора по управлению персоналом и общим вопросам в "Газпром газораспределение Москва", сообщают в пресс-службе предприятия.

Бывший генеральный директор брянского филиала компании Петр Романов вышел на пенсию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU