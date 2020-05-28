2020-05-28T11:39:07+03:00
Экономика

В брянском филиале "Газпром межрегионгаз" сменился руководитель

Генеральным директором стал Вячеслав Дембицкий
Марина АНТОНОВА
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В "Газпром межрегионгаз Брянск" с 28 мая приступил к работе новый руководитель. Филиал компании возглавил Вячеслав Дембицкий.

До этого Вячеслав Викторович занимал пост заместителя директора по управлению персоналом и общим вопросам в "Газпром газораспределение Москва", сообщают в пресс-службе предприятия.

Бывший генеральный директор брянского филиала компании Петр Романов вышел на пенсию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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