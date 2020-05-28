В Брянске коронавирусом заболели еще 26 человек

28 Май 2020 2020-05-28T11:15:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске коронавирусом за последние сутки 28 мая заболели 26 человек. Общее число зараженных в городе - 1449.

В Брянске диагноз подтвердили сравнительно у небольшого числа людей. Последние несколько дней в городе прибавлялось по полсотни пациентов за сутки.

Во всей области 109 новых заболевших. Значительно выросла заболеваемость в Карачевском, Унечском и Клетнянском районах. В регионе коронавирус подтвердили у двух иногородних. Теперь общее число заболевших из других регионов - четыре.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU