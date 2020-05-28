Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 3363

28 Май 2020 2020-05-28T11:07:44+03:00

Мы собрали последние новости про число заболевших коронавирусом в Брянской области на 28 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Брянской области 28 мая 2020 года выросло до 3363 человек. За сутки подтвердили 109 новых случаев заболевания. Столько же пациентов выписали из больниц.

Коэффициент распространения инфекции снизился. На 28 мая он составляет 0,94. Но, несмотря на это, пока никаких официальных решений по поводу выхода из самоизоляции не приняли. Оперштаб последний раз собирался на заседание 27 мая.

С начала эпидемии в Брянской области выполнили больше 40 тысяч тестов. За сутки произвели 1435 исследований, сообщают в региональном оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU