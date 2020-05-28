2020-05-28T11:07:44+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 3363

Мы собрали последние новости про число заболевших коронавирусом в Брянской области на 28 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области 28 мая 2020 года выросло до 3363 человек. За сутки подтвердили 109 новых случаев заболевания. Столько же пациентов выписали из больниц.

Коэффициент распространения инфекции снизился. На 28 мая он составляет 0,94. Но, несмотря на это, пока никаких официальных решений по поводу выхода из самоизоляции не приняли. Оперштаб последний раз собирался на заседание 27 мая.

С начала эпидемии в Брянской области выполнили больше 40 тысяч тестов. За сутки произвели 1435 исследований, сообщают в региональном оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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