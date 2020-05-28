2020-05-28T10:58:38+03:00
Политика

С Днём пограничника брянцев поздравляют Борис Пайкин и Сергей Антошин

Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: ЛДПР.Фото: ЛДПР.
Изменить размер текста:

Руководители Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Государственной Думы от Брянской области Борис Пайкин и руководитель фракции в Брянской областной Думе Сергей Антошин поздравляют всех ветеранов, защитников границы России с профессиональным праздником!

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! Мы знаем, что вы стоите не только на страже нашего государства. Вы – главный щит, который ограждает страну от любого недоброжелателя, первым принимает на себя удар врага. Мы благодарим вас за надежность, верность долгу и нерушимость традиций.

Стоит отметить, что Брянская область – приграничная, поэтому это праздник для многих брянцев, которые сейчас охраняют мир и спокойствие, рубежи нашей Родины.

В этом году мы отмечаем 102-ю годовщину со дня образования пограничных войск России. От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём пограничника. Желаем вам мирной службы. Крепкого вам здоровья, успехов на благо государства, достатка и стабильности вашим семьям, надёжных друзей и сослуживцев, везения и удачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Богатый урожай-с семенами от ЛДПР!
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В брянском филиале "Газпром межрегионгаз" сменился руководитель
В Брянске коронавирусом заболели еще 26 человек
Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 3363
С Днём пограничника брянцев поздравляют Борис Пайкин и Сергей Антошин
В Брянской области коронаваирус подтвердили еще у 109 человек
В Брянске реконструируют Володарский рынок
В Брянске парикмахеры повысили цены на свои услуги
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Литейной в Брянске
Пьяный гость из Калуги зарезал брянскую пенсионерку
В Новозыбкове работники скорой помощи получили положенные выплаты
Шахматист Ян Непомнящий помог брянским больницам
Виновник смертельного ДТП у ТРЦ "Аэропарк" в Брянске получил пять лет колонии
В Брянске в ДТП на улице Литейной пострадали несколько человек
В Бежице начали возводить стены будущего бассейна