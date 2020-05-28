2020-05-28T10:31:43+03:00
Общество

В Брянской области коронаваирус подтвердили еще у 109 человек

Общее число зараженный в регионе составляет 3363
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области 28 мая коронавирус подтвердили еще у 109 человек. Общее число зараженный выросло до 3363. Из больниц выписали 109 пациентов. За последние сутки не подтвердили ни одной смерти от коронавируса, сообщают в оперативном штабе. В регионе никто не умирал от коронавируса уже в течение восьми дней - последнюю смерть подтвердили 20 мая.

За 24 часа в регионе выполнили 1435 тестов на инфекцию. Кстати, тесты по ОМС выполняют в пяти лабораториях. Их мощности рассчитаны на полторы тысячи тестов в сутки

В Брянске 26 новых заболевших, всего в городе заразились 1449 человек. На втором месте по-прежнему остается Дятьковский район, на третьем — Сельцо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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