В Брянске реконструируют Володарский рынок
Здесь отремонтировали мясной павильон
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В Брянске реконструируют Володарский рынок. Он находится на улице Димитрова.
Здесь отремонтировали мясной павильон. И закупили нового торговое оборудование. На рынке работает лаборатория, в которой проверяют на качество продовольственные товары.
На следующем этапе в порядок приведут павильон для продажи колбас и молочной продукции. А после этого реконструируют овощной павильон, сообщает ГТРК "Брянск".
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ИСТОЧНИК KP.RU