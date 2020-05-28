28 Май 2020 2020-05-28T10:21:09+03:00

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В Брянске реконструируют Володарский рынок. Он находится на улице Димитрова.

Здесь отремонтировали мясной павильон. И закупили нового торговое оборудование. На рынке работает лаборатория, в которой проверяют на качество продовольственные товары.

На следующем этапе в порядок приведут павильон для продажи колбас и молочной продукции. А после этого реконструируют овощной павильон, сообщает ГТРК "Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU