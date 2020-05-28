2020-05-28T10:10:38+03:00
Общество

В Брянске парикмахеры повысили цены на свои услуги

Подорожание оправдывают затратами на септики и маски
Мария Дедкова
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В Брянске парикмахерские и салоны красоты возвращаются к работе после вынужденного простоя. Жители заметили, что цены на услуги подорожали.

- В условиях эпидемиологической ситуации в стране, сильно подорожали расходные материалы, (вы сами знаете сколько стоят сейчас маски, перчатки тоже в двойную цену и другие расходные материалы) и вследствие, нам приходится соблюдать беспрецедентные и дорогостоящие меры безопасности, мы вынуждены адаптироваться под текущие условия и соблюдать указы правительства , поэтому +100 за стрижку, вас должно не сильно огорчить, ведь этот расход идет на защиту наших мастеров и наших клиентов, после отмены карантина, и как восстановятся адекватные цены на расходники, цена на стрижку вернется на прежнюю, - пишет в соцсетях у себя одна из парикмахерских.

Так поступили и другие предприниматели.

Граждане надеются, что обещание предприниматели сдержат и в ближайшее время цены станут такими же, какими были до эпидемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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