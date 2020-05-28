2020-05-28T09:54:33+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на улице Литейной в Брянске

По факту автоаварии полицейские проводят проверку
Мария Дедкова
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В ДТП пострадали четыре человека.В ДТП пострадали четыре человека.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В Брянске стали известны подробности ДТП, которое произошло вечером 27 мая на улице Литейной.

Около 18.20 37-летний водитель за рулем "Рено Сандеро" выезжал с прилегающей территории от дома, поворачивая на улицу Литейную. В это время машина столкнулась с ВАЗом-2114.

В ДТП пострадали четыре человека. Водитель иномарки сломал ключицу. Ему оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

19-летний водитель ВАЗа получил сотрясение мозга и травму головы. Его 19-летняя спутница также травмировала голову и получила ушиб. Еще у одной пассажирки ВАЗа 18 лет диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и рану лица. Всех троих госпитализировали, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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