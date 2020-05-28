Пьяный гость из Калуги зарезал брянскую пенсионерку

28 Май 2020 2020-05-28T08:59:47+03:00

По версии следствия, ночью 25 мая пьяный мужчина отправился в гости к своей знакомой, которая жила на улице Фокина в Брянске Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В Брянске по подозрению в убийстве задержали 56-летнего жителя Калужской области.

По версии следствия, ночью 25 мая пьяный мужчина отправился в гости к своей знакомой, которая жила на улице Фокина в Брянске. Приятели поссорились, тогда гость схватился за нож и несколько раз ударил им женщину. Он полученных ран та скончалась на месте.

- Проведен осмотр места происшествия, изъяты следы преступления и назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства, по ходатайству органа следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU