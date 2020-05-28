2020-05-28T08:59:47+03:00
Происшествия

Пьяный гость из Калуги зарезал брянскую пенсионерку

Суда мужчина будет ждать под стражей
Мария Дедкова
Поделиться:
По версии следствия, ночью 25 мая пьяный мужчина отправился в гости к своей знакомой, которая жила на улице Фокина в БрянскеПо версии следствия, ночью 25 мая пьяный мужчина отправился в гости к своей знакомой, которая жила на улице Фокина в БрянскеФото: СУ СК РФ по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске по подозрению в убийстве задержали 56-летнего жителя Калужской области.

По версии следствия, ночью 25 мая пьяный мужчина отправился в гости к своей знакомой, которая жила на улице Фокина в Брянске. Приятели поссорились, тогда гость схватился за нож и несколько раз ударил им женщину. Он полученных ран та скончалась на месте.

- Проведен осмотр места происшествия, изъяты следы преступления и назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства, по ходатайству органа следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Богатый урожай-с семенами от ЛДПР!
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В брянском филиале "Газпром межрегионгаз" сменился руководитель
В Брянске коронавирусом заболели еще 26 человек
Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 3363
С Днём пограничника брянцев поздравляют Борис Пайкин и Сергей Антошин
В Брянской области коронаваирус подтвердили еще у 109 человек
В Брянске реконструируют Володарский рынок
В Брянске парикмахеры повысили цены на свои услуги
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Литейной в Брянске
Пьяный гость из Калуги зарезал брянскую пенсионерку
В Новозыбкове работники скорой помощи получили положенные выплаты
Шахматист Ян Непомнящий помог брянским больницам
Виновник смертельного ДТП у ТРЦ "Аэропарк" в Брянске получил пять лет колонии
В Брянске в ДТП на улице Литейной пострадали несколько человек
В Бежице начали возводить стены будущего бассейна