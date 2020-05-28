В Новозыбкове работники скорой помощи получили положенные выплаты

28 Май 2020 2020-05-28T08:52:12+03:00

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В Новозыбкове выплатили положенные надбавки медикам.

В эфире федерального канала фельдшер скорой помощи пожаловалась, что она не получала выплаты за работу с больными COVID-19. В ситуации пришлось разбираться руководителям больницы.

Главврач медучреждения пояснил, что фельдшер скорой помощи выплату из федерального бюджета за апрель действительно не получала. Так как до 10 мая была в отпуске и не принимала участия в транспортировке ни одного больного с коронавирусом . За май женщина положенные деньги получила, сообщает "Брянская губерния".

Проблемы с выплатами появились по всей стране, в том числе, из-за непонимания властей, медработников, какие надбавки и за что положены.

В Брянской области разбираться в каждом отдельном случае поручили директору департамента здравоохранения Андрею Бардукову. Он должен убедиться, что материальная поддержка доходит до каждого.

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ИСТОЧНИК KP.RU