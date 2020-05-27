Виновник смертельного ДТП у ТРЦ "Аэропарк" в Брянске получил пять лет колонии
В Брянске вынесли приговор 20-летнему виновнику ДТП у ТРЦ "Аэропарк".
Ночью 17 января на улице Объездной 20-летний водитель "Тойоты Камри" выехал на полосу встречного движения для обгона. Машина лоб в лоб столкнулась со "Шкодой Октавией".
В ДТП погибли два пассажира второй иномарки. Водитель получил тяжелые травмы.
Суд приговорил виновного к пяти годам колонии-поселения. Кроме того, 2,5 года он не сможет сесть за руль.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU