Виновник смертельного ДТП у ТРЦ "Аэропарк" в Брянске получил пять лет колонии

27 Май 2020 2020-05-27T21:30:42+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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В Брянске вынесли приговор 20-летнему виновнику ДТП у ТРЦ "Аэропарк".

Ночью 17 января на улице Объездной 20-летний водитель "Тойоты Камри" выехал на полосу встречного движения для обгона. Машина лоб в лоб столкнулась со "Шкодой Октавией".

В ДТП погибли два пассажира второй иномарки. Водитель получил тяжелые травмы.

Суд приговорил виновного к пяти годам колонии-поселения. Кроме того, 2,5 года он не сможет сесть за руль.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU