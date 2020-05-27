В Брянске в ДТП на улице Литейной пострадали несколько человек
Дорогу не поделили две легковушки
Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"
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Вечером 27 мая на улице Литейной в Брянске произошло ДТП. Дорогу не поделили «Рено Сандеро» и ВАЗ-2114. Произошло лобовое столкновение.
Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях. В ДТП машины получили серьезные механические повреждения. ВАЗ задымился.
На место ЧП приехали медики, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. По предварительной информации, в ДТП пострадали несколько человек. Выяснять причины и обстоятельства случившегося будут полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU