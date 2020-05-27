В Брянске в ДТП на улице Литейной пострадали несколько человек

27 Май 2020 2020-05-27T21:21:24+03:00

Дорогу не поделили две легковушки

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Вечером 27 мая на улице Литейной в Брянске произошло ДТП. Дорогу не поделили «Рено Сандеро» и ВАЗ-2114. Произошло лобовое столкновение.

Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях. В ДТП машины получили серьезные механические повреждения. ВАЗ задымился.

На место ЧП приехали медики, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. По предварительной информации, в ДТП пострадали несколько человек. Выяснять причины и обстоятельства случившегося будут полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU