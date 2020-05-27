2020-05-27T19:09:20+03:00
Общество

В Брянске священнослужитель объяснил скопление людей возле храма

Православные отмечали отдание праздника Пасхи
Мария Дедкова
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В Брянске заметили толпу людей возле храма Вознесения Господня в Фокинском районе. Фотографии опубликовали в социальных сетях. Автор снимка остался недоволен тем, что брянцы нарушили режим самоизоляции.

Ситуацию прокомментировал настоятель храма, отец Владимир. По словам священника, сегодня православные празднуют отдание Пасхи. После службы прошел крестный ход, в котором поучаствовали 20 человек. Все они были в масках, сообщает телеканал "Городской".

Однако в Брянской области продолжает действовать режим самоизоляции и режим повышенной готовности. Это значит, что собираться компаниями брянцам нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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