Шахматист Ян Непомнящий помог брянским больницам
Шахматист Ян Непомнящий помог брянским больницам, где борются с коронавирусом. Деньги и средства защиты, собранные в рамках благотворительного турнира "Сборная - России", отправили медикам.
Помощь получили горбольница №4 и Климовская районная больница.
Гроссмейстер пожертвовал медучреждениям 700 тысяч рублей, а на 2,5 миллиона рублей были закуплены средства индивидуальной защиты и медицинские товары: 1227 защитных масок, 1050 защитных костюмов и 390 одноразовых высоких бахил, сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.
- Я очень рад, что удалось поддержать медицинских работников Брянщины, и надеюсь, что помощь придется кстати, - заявил шахматист.
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ИСТОЧНИК KP.RU