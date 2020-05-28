28 Май 2020 2020-05-28T08:22:42+03:00

Деньги и средства защиты, собранные в рамках турнира "Сборная - России", направили медикам

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Шахматист Ян Непомнящий помог брянским больницам, где борются с коронавирусом. Деньги и средства защиты, собранные в рамках благотворительного турнира "Сборная - России", отправили медикам.

Помощь получили горбольница №4 и Климовская районная больница.

Гроссмейстер пожертвовал медучреждениям 700 тысяч рублей, а на 2,5 миллиона рублей были закуплены средства индивидуальной защиты и медицинские товары: 1227 защитных масок, 1050 защитных костюмов и 390 одноразовых высоких бахил, сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

- Я очень рад, что удалось поддержать медицинских работников Брянщины, и надеюсь, что помощь придется кстати, - заявил шахматист.

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ИСТОЧНИК KP.RU