В Бежице начали возводить стены будущего бассейна

27 Май 2020 2020-05-27T20:43:58+03:00

Завершить работы должны до конца года, но подрядчик рассчитывает закончить объект раньше срока. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе Брянска продолжается строительство бассейна.

Рабочие завершили строительство первого этажа административно-бытового сектора здания и приступили к возведению стен игрового зала.

- На объекте теперь работают около 50 строителей, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Параллельно с кирпичной кладкой на объекте продолжается прокладка водопроводных и канализационных сетей, начались работы по монтажу электрики, также выполняется устройство фундамента под котельную.

Завершить работы должны до конца года, но подрядчик рассчитывает закончить объект раньше срока.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU