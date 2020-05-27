В Бежице начали возводить стены будущего бассейна
В Бежицком районе Брянска продолжается строительство бассейна.
Рабочие завершили строительство первого этажа административно-бытового сектора здания и приступили к возведению стен игрового зала.
- На объекте теперь работают около 50 строителей, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Параллельно с кирпичной кладкой на объекте продолжается прокладка водопроводных и канализационных сетей, начались работы по монтажу электрики, также выполняется устройство фундамента под котельную.
Завершить работы должны до конца года, но подрядчик рассчитывает закончить объект раньше срока.
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ИСТОЧНИК KP.RU