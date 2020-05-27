Застрявшая в Иордании жительница Брянска вернулась на родину
Девушка останется в обсерваторе в Подмосковье
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Застрявшая в Иордании жительница Брянска смогла вернуться на родину. Девушка прилетела в столицу 25 мая.
Как сообщили в МИД России, в этот день самолет из Аммана вывез 80 наших соотечественников.
По словам девушки, она ждала вылета на родину несколько месяцев. Сам перелет обошелся ей в 50 тысяч рублей, уточняет «Брянск Today».
Пока девушка останется в обсерваторе в Подмосковье. А через две недели вернется в Брянск.
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ИСТОЧНИК KP.RU