2020-05-27T18:28:21+03:00
Общество

Застрявшая в Иордании жительница Брянска вернулась на родину

Девушка останется в обсерваторе в Подмосковье
Мария Дедкова
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Застрявшая в Иордании жительница Брянска смогла вернуться на родину. Девушка прилетела в столицу 25 мая.

Как сообщили в МИД России, в этот день самолет из Аммана вывез 80 наших соотечественников.

По словам девушки, она ждала вылета на родину несколько месяцев. Сам перелет обошелся ей в 50 тысяч рублей, уточняет «Брянск Today».

Пока девушка останется в обсерваторе в Подмосковье. А через две недели вернется в Брянск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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