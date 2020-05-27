Больше 94 тысяч брянских семей ждут выплату в десять тысяч рублей

27 Май 2020 2020-05-27T18:05:39+03:00

Право на выплату имеют более 100 тысяч брянских семей, в которых воспитывается около 180 тысяч детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Брянской области 94,4 тысяч семей подали заявление на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей. С начала июня деньги получат родители 129,4 тысячи детей. Им полагается 1,3 миллиарда рублей.

В целом по России таких заявлений принято уже более 10,6 миллиона.

- Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года исполняется от 3 до 16 лет, - поясняют в пресс-службе отделения ПФР по Брянской области. - Выплата осуществляется с 1 июня. Подать заявление можно до 1 октября. Право на выплату имеют более 100 тысяч брянских семей, в которых воспитывается около 180 тысяч детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU