В Брянске на улице Октябрьской запретят остановку

27 Май 2020 2020-05-27T17:55:38+03:00

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В Брянске запретили остановку на улице Октябрьской. Ограничение стоянки коснулась участка возле дома №103. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дорожники установят в ближайшее время соответствующие знаки.

Ограничение стоянки коснулась участка возле дома №103.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU