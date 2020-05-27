В Брянске на улице Октябрьской запретят остановку
Дорожники установят соответствующие знаки
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В Брянске запретили остановку на улице Октябрьской. Ограничение стоянки коснулась участка возле дома №103. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Дорожники установят в ближайшее время соответствующие знаки.
Ограничение стоянки коснулась участка возле дома №103.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU