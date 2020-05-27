2020-05-27T16:34:56+03:00
Общество

В Брянске сделали лишь 25 из 366 мусорных площадок

Брянские власти вернулись к мусорным проблемам
Татьяна Александрова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В областном центре до сих пор не могу решить проблемы с площадками для твердых бытовых отходов. В 2019 году городская администрация заключила контракты по созданию и благоустройству 366 мест для сбора мусора. Подрядчики обязаны были завершить все работы до конца 2019 года. Но до сегодняшнего дня полностью оборудованы лишь 25 площадок. На 176 объектах сделаны только бетонные основания.

Профильным службам дали поручение ускорить работу. Также решили еще раз рассмотреть возможные места для организации контейнерных площадок.

— Особое внимание должно быть уделено и наведению чистоты на существующих местах сбора твердых бытовых отходов, — говорят в пресс-службе городской администрации.

Напомним, торги по организации контейнерных площадок выиграли три фирмы. Сейчас свои обязанности выполняет лишь одна из них, при этом выплачивая неустойку за срыв сроков. Со вторым подрядчиком, не полностью выполнившим обязательства, в добровольном порядке расторгли договор и назначили штраф за неисполнение контракта. Еще с одной подрядной организацией ведется судебное производство по принудительному расторжению договора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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