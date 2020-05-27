2020-05-27T15:20:44+03:00
Общество

Брянская область вошла в пятерку лидеров по количеству выздоровевших от коронавируса

Только за последние 24 часа выписали 103 человека
Мария Дедкова
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Брянская область вошла в пятерку лидеров среди регионоа по количеству выздоровевших от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 27 мая, регион занимает четвертое место в ЦФО. 54,8% от заболевших уже здоровы - это 1784 человека. Только за последние сутки из больниц выписали 103 брянца.

В Брянской области работают пять лабораторий. Они выполняют больше 1500 тестов в сутки. Создано 20 госпиталей на 3000 койко-мест.

Пока в регионе функционируют 1721 место, из которых 1556 обеспечено кислородом, 190 - с аппаратами ИВЛ. В область привезут еще 101 аппарат ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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