Брянская область вошла в пятерку лидеров по количеству выздоровевших от коронавируса

27 Май 2020 2020-05-27T15:20:44+03:00

Только за последние 24 часа выписали 103 человека

Изменить размер текста: A A

Брянская область вошла в пятерку лидеров среди регионоа по количеству выздоровевших от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 27 мая, регион занимает четвертое место в ЦФО. 54,8% от заболевших уже здоровы - это 1784 человека. Только за последние сутки из больниц выписали 103 брянца.

В Брянской области работают пять лабораторий. Они выполняют больше 1500 тестов в сутки. Создано 20 госпиталей на 3000 койко-мест.

Пока в регионе функционируют 1721 место, из которых 1556 обеспечено кислородом, 190 - с аппаратами ИВЛ. В область привезут еще 101 аппарат ИВЛ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU