Из озера в Дятьковском районе подняли тело 44-летнего мужчины
Выяснить причины и обстоятельства смерти будут специалисты
На месте ЧП работали 10 человек и 5 единиц техники.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
Из озера в поселке Старь Дятьковского района водолазы подняли тело. Погибшим оказался 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.
На месте ЧП работали 10 человек и 5 единиц техники. Это сотрудники МЧС, полицейские, спасатели и работники местной администрации.
Обстоятельства и причину гибели мужчины выяснят эксперты.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU