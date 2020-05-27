Из озера в Дятьковском районе подняли тело 44-летнего мужчины

27 Май 2020 2020-05-27T14:41:09+03:00

На месте ЧП работали 10 человек и 5 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Выяснить причины и обстоятельства смерти будут специалисты

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Из озера в поселке Старь Дятьковского района водолазы подняли тело. Погибшим оказался 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

На месте ЧП работали 10 человек и 5 единиц техники. Это сотрудники МЧС, полицейские, спасатели и работники местной администрации.

Обстоятельства и причину гибели мужчины выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU