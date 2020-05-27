27 Май 2020 2020-05-27T13:04:28+03:00

Глава государства поддержал решение о строительстве школы и пристройке к больнице. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянске планируют построить школу на улице Флотской. С такой просьбой губернатор Александр Богомаз обратился на телеконференции к президенту Владимиру Путину.

Глава государства поддержал решение о строительстве школы и пристройке к больнице.

На улице Флотской в прошлом году возвели современный детский сад на 270 мест, он сдан в эксплуатацию. В новом микрорайоне покупают квартиры для детей-сирот и для врачей. Так, с 2014 года приобретено во всех районах области детям-сиротам 1652 квартиры.

Планируется, что в микрорайоне будут жить больше 35 тысяч семей. Поэтому здесь возникла потребность в школе на 1225 мест. Стоимость проекта 1,1 миллиарда рублей. Проект уже готов.

Александр Богомаз попросил поддержки президента в финансировании.

— Конечно, я такое поручение Правительству дам, мы вас поддержим, но чтобы это было на условиях софинансирования, так будет правильно, если это будет совместной работой, в том числе за счет региональных средств, — сказал Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU