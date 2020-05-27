В Брянске завершается ремонт улицы Белорусской
В Брянске завершается ремонт улицы Белорусской. Благоустройство проводят на участке от границы города до переулка Кравцова.
Ремонт улицы Белорусской является переходящим объектом. Подрядчик приступил к нему в 2019 году. Тогда уложили новый асфальт, построили половину тротуаров, установили новое светодиодное освещение.
В этом году работы на объекте продолжились. Здесь завершили возведение освещения.
- Сейчас на Белорусской идет подготовка к асфальтированию оставшейся части тротуаров, заездных карманов для общественного транспорта, - говорят в пресс-службе брянской мэрии. - Отмечается, что на шести нерегулируемых пешеходных переходах будут установлены желтые мигающие светофоры. По завершении всех работ на улице будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки и остановочные комплексы. Сейчас готовность дороги составляет более 85%.
К слову, в Фокинском районе начинается ремонт улицы Севской (от улицы Транспортной до улицы Дзержинского). Здесь уложат новый асфальт, построят тротуары, установят светодиодное освещение.
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ИСТОЧНИК KP.RU