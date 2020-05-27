2020-05-27T12:17:42+03:00
Общество

В брянском Новозыбкове разваливается водонапорная башня

Несколько лет назад здание было отремонтировано
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: vk.com, "Новозыбков Град".Фото: vk.com, "Новозыбков Град".
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В городе Новозыбков Брянской области разваливается водонапорная башня. Местная достопримечательность находится в сквере около железнодорожного и автомобильного вокзалов. Вместе с установленным рядом с ней паровозом-памятником она первая встречает гостей города.

Башню несколько лет назад отремонтировали — верхнюю часть обшили сайдингом. Из-за этого она потеряла свой уникальный облик. Некачественная реконструкция вызвала возмущение горожан. Многие посчитали, что старинное здание изуродовали дешевыми материалами.

Сейчас современные детали начали отваливаться. Это создает угрозу для прохожих, пишет сайт БрянскНОВОСТИ.RU.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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