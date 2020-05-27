Житель Брянска ударил ножом в живот свою невесту

27 Май 2020 2020-05-27T11:53:41+03:00

28-летний мужчина на три года отправится в колонию

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28-летний житель Брянска накануне свадьбы ударил ножом в живот свою невесту. Женщина получила тяжелые травмы.

26 марта пара поссорилась. Причиной стала ревность мужчины. Только накануне они подали заявление в ЗАГС.

- Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, суд удовлетворил заявленный потерпевшей гражданский иск на сумму 300 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU