Скончался старейший преподаватель брянского вуза
23 мая скоропостижно скончался старейший преподаватель Брянского государственного технического университета Олег Сергеевич Андрейчиков. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.
Кандидат технических наук, доцент кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» Олег Сергеевич Андрейчиков умер на 92-м году жизни.
Коллеги выразили соболезнования родным и близким. Светлая память об Олеге Сергеевиче Андрейчикове, преподавателе, ученом, наставнике, навсегда сохранится в сердцах сотрудников вуза.
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ИСТОЧНИК KP.RU