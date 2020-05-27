2020-05-27T11:36:50+03:00
Общество

Скончался старейший преподаватель брянского вуза

Коллеги скорбят об утрате
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: БГТУ.Фото: БГТУ.
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23 мая скоропостижно скончался старейший преподаватель Брянского государственного технического университета Олег Сергеевич Андрейчиков. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» Олег Сергеевич Андрейчиков умер на 92-м году жизни.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким. Светлая память об Олеге Сергеевиче Андрейчикове, преподавателе, ученом, наставнике, навсегда сохранится в сердцах сотрудников вуза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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