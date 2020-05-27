В Дятьковском районе резко выросло количество заболевших коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T11:10:44+03:00

За сутки диагноз подтвердили сразу у 16 человек

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В Дятьковском районе 27 мая резко выросло количество заболевших коронавирусом. Диагноз за сутки подтвердили сразу у 16 человек. Общее число зараженных в районе - 203.

Накануне Дятьковский район по числу заболевших опередил Сельцо. Город официально остается закрытым из-за вспышки инфекции. Он долго оставался на втором месте после Брянска в области.

На 27 мая в Сельцо 187 заболевших. За последние сутки в городе не выявили ни одного случая коронавирса.

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ИСТОЧНИК KP.RU