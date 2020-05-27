В Брянской области коэффициент распространения коронавируса немного вырос
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса в среду, 27 мая, немного вырос. Он составляет 0,95. Накануне два дня подряд он равнялся 0,94.
От этого коэффициента зависит, насколько скоро в Брянской области снимут ограничения. Для первого этапа необходимо два условия. Первое - наличие половины свободных коек в больницах, второе - коэффициент меньше единицы. На Брянщине выполнены оба.
Напомним, режим самоизоляции действует в регионе до 31 мая. Решение о снятии ограничений примут в оперативном штабе.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»