В Брянской области коэффициент распространения коронавируса немного вырос

27 Май 2020 2020-05-27T11:06:34+03:00

На 27 мая он составляет 0,95

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В Брянской области коэффициент распространения коронавируса в среду, 27 мая, немного вырос. Он составляет 0,95. Накануне два дня подряд он равнялся 0,94.

От этого коэффициента зависит, насколько скоро в Брянской области снимут ограничения. Для первого этапа необходимо два условия. Первое - наличие половины свободных коек в больницах, второе - коэффициент меньше единицы. На Брянщине выполнены оба.

Напомним, режим самоизоляции действует в регионе до 31 мая. Решение о снятии ограничений примут в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU