В Брянской области за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса
В Брянской области выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. 103 пациента выздоровели. Такие данные 27 мая опубликовали в оперативном штабе.
Больше всего заболевших зафиксировано в Брянске – 1423. На втором месте оказался Дятьковский район, здесь обнаружено 203 случая заболевания. Закрытый город Сельцо занимает третью позицию, здесь заболело 187 человек.
По данным оперштаба, с начала заболевания на Брянщине заразились 3254 человека, выздоровели 1784. От коронавируса скончался 31 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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