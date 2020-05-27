2020-05-27T10:45:31+03:00
Общество

В Брянской области за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших - 3254 человека
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. 103 пациента выздоровели. Такие данные 27 мая опубликовали в оперативном штабе.

Больше всего заболевших зафиксировано в Брянске – 1423. На втором месте оказался Дятьковский район, здесь обнаружено 203 случая заболевания. Закрытый город Сельцо занимает третью позицию, здесь заболело 187 человек.

По данным оперштаба, с начала заболевания на Брянщине заразились 3254 человека, выздоровели 1784. От коронавируса скончался 31 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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