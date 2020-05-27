В брянском Хотылеве сфотографировали полуразрушенный каменный мост

27 Май 2020 2020-05-27T09:46:57+03:00

Он находится на территории бывшей усадьбы князя Тенешева

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В брянском селе Хотылево сфотографировали полуразрушенный каменный мост. Он идет через небольшой овраг. Мост находится в зарослях на территории бывшей усадьбы князя Тенешева. Знатоки местности говорят, что его можно найти недалеко от дома отдыха.

Вместе с разрушенной лестницей, спускающейся к реке, мостик является одним из последних элементов усадебного парка.

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ИСТОЧНИК KP.RU