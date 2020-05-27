В соцсетях рассказали о гибели 11-летней брянской девочки, проглотившей батарейку

27 Май 2020 2020-05-27T09:38:06+03:00

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Появились неофициальные подробности трагедии, которая случилась в брянском городе Жуковка. 11-летняя школьница умерла после того, как проглотила батарейку. О случае рассказали в социальных сетях.

По словам пользователей, девочка проходила с батарейкой внутри около недели. В районной больнице при первом обращении сделали одно УЗИ, На нем посторонний предмет не был виден. Ребенка отправили домой. Через какое-то время девочка вернулась в больницу с рвотой. Но пациентку вновь отправили домой.

Когде девочке стало еще хуже, ее положили в больницу, потом перевезли в Брянск. За ее жизнь боролись медики Брянской областной детской больницы. Но, к несчастью, спасти ребенка не удалось.

Напомним, девочку похоронили 26 мая. Брянские следователи проводят проверку по факту смерти школьницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU