Жительнице Брянска с температурой поставили диагноз по телефону

27 Май 2020 2020-05-27T09:06:27+03:00

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Жительнице Брянска с болью в горле и температурой поставили диагноз по телефону. Девушка подозревает, что он был неправильный. Пациентка осталась недовольна лечением в поликлинике №1 в Бежице. И написала об этом в социальных сетях.

Первый раз девушка вызвала врача утром 20 мая. Ей выписали антибиотик на три дня. Но состояние ухудшилось, она решила вызвать врача повторно. Во второй раз врач уже к ней не пришел. Была суббота. По телефону сказал, что это остеохондроз. И попросил вызвать врача после выходных.

В понедельник больная вновь попыталась вызвать врача - но дозвониться было невозможно. В поликлинику пришлось дойти самой. В итоге, по словам девушки, нужного ей лечения и диагностики так и не провели.

По знакомству она записалась на компьютерную томографию легких в диагностическом центре. При этом отметила, что очередь на кт составляет три дня. Девушка подозревает, что у нее коронавирус.

В комментариях отмечают, что с таким отношением пациентов и руководства лечить нас будет скоро некому.

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ИСТОЧНИК KP.RU